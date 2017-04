5 livros que você precisa conhecer sobre Data Intelligence

A leitura pode ajudar (e muito) na conquista do sucesso no mercado de Data Intelligence. Quanto mais conhecimento, maior será o seu potencial estratégico para a tomada de decisões. Pensando nisso, separamos alguns livros imperdíveis sobre Data Intelligence e temas relacionados para que você possa aprender cada vez mais e tornar-se, quem sabe, um especialista no assunto.

As obras tratam de informações estratégicas que garantem respostas e ações rápidas, assegurando a competitividade no mercado, e podem ser muito úteis para que você lide melhor com a enorme quantidade de dados que envolvem os negócios. Confira:

1.Tecnologia e Projeto de Data Warehouse

– Autor: Felipe Nery R. Machado / Editora: Érica

– Sinopse: Neste livro, Felipe Nery Machado apresenta a tecnologia Data Warehousing (processo de fazer Data Warehouse) e a sua crescente utilização pelas empresas. Com uma apresentação técnica diferenciada, embasada na experiência em processos de Data Warehousing, o autor passa seu conhecimento, com linguagem simples e objetiva, o que permite a compreensão gradativa e efetiva das técnicas.

2. Data Mining and Predictive Analysis. Intelligence Gathering and Crime Analysis

– Autor: Colleen McCue / Editora: Elsevier

– Sinopse: A obra oferece um ponto de partida claro e prático para profissionais que usam a mineração de dados em segurança nacional, análise de segurança e configurações operacionais de aplicação da lei. O autor inclui terminologias, conceitos, aplicação prática desses conceitos e exemplos para destacar técnicas e abordagens específicas em análise de crime e inteligência.

3. Business Intelligence. Um Enfoque Gerencial Para a Inteligência do Negócio

– Autor: Efraim Turban / Editora: Bookman

– Sinopse: Neste livro, confira as tecnologias mais recentes no mundo dos negócios e as técnicas fundamentais para a criação e utilização de sistemas de Business Iintelligence (BI). Esta é uma obra de grande interesse para gerentes, analistas e executivos, pois trata de todos os temas de BI: ferramentas, arquitetura, bases de dados, Data Warehouse e gerenciamento de desempenho.

4.Data Science Para Negócios. O que Você Precisa Saber Sobre Mineração de Dados e Pensamento Analítico de Dados

– Autor: Provost Foster e Fawcett Tom / Editora: Alta Books

– Sinopse: O livro funciona como um guia amplo, profundo, porém não muito técnico, que apresenta a você os princípios fundamentais da Data Science. Ou seja, ao imergir na obra é possível aprender quais são os princípios que sustentam os processos e as estratégias necessárias para resolver problemas de negócios por meio das técnicas de mineração de dados.

5.The Metadata Handbook: A Book Publisher’s Guide to Creating and Distributing Metadata for Print and Ebooks

– Autor: Renée Register e Thad McIlroy / Editora: DataCurate

– Sinopse: A obra é um guia para as editoras profissionais, grandes e pequenas, que precisam de uma ajuda sobre como Metadados para livros funcionam no mundo real, e que precisam implementar uma estratégia para dominar o desenvolvimento e transmissão desses Metadados global para os livros que publicam.