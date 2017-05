5 ferramentas que ajudam a organizar a área de Inteligência

Quem gerencia uma equipe de coletores, analistas e demais profissionais de Inteligência sabe como é essencial manter a organização para atingir os resultados. Muitas vezes, lidar com um grande volume de dados, demandas de clientes, prazos e ainda com o gerenciamento e monitoramento da divisão de tarefas de cada membro pode ser um grande desafio. Para isso, existem ferramentas online que podem auxiliar você nestas atividades.

Primeiramente, vamos considerar que o processo de Inteligência respeita um ciclo composto por quatro etapas: planejamento, coleta, análise e disseminação. E cada uma dessas etapas exige o uso de soluções digitais para tornar o trabalho mais ágil, preciso e eficiente.

No caso da etapa de planejamento, o objetivo principal é compreender quais são os problemas de negócio que a organização apresenta. Ao entender o que o decisor precisa e quais são as informações que é necessário buscar, a tecnologia entra em cena como fonte de coleta dessas informações, desde simples formulários até o Big Data, que dá acesso aos rastros deixados pelos decisores nas mídias sociais, por exemplo.

Na etapa de coleta, a tecnologia (os robôs) são usados para capturar e monitorar as informações que irão alimentar o processo. Além disso, é possível utilizar uma tecnologia mais simples para fazer coletas primárias. Imagine que você é um comerciante que entrou na loja do seu concorrente com um smartphone em mãos. Nesta hora, você pode tirar fotos e fazer anotações, armazenando informações sobre promoções e ações que o seu concorrente está aplicando com rapidez e praticidade.

Após o processo de coleta, chega a hora de fazer a análise dos dados. Neste contexto, a tecnologia é muito útil para fazer análise mais simples. Este é o caso da comparação de preços, por exemplo. Hoje, é possível gerar uma análise de preço sugerido dentro de um nicho de mercado a partir da análise dos preços da concorrência dentro de um mesmo segmento. Aqui, também podem ser incluídas automatizações de análises geográficas, de portfólio da concorrência, entre outras.

Assim como no caso da análise, o processo de automação da disseminação também é melhor utilizado em casos mais simples. Então, se você identificou que o preço médio da concorrência é maior do que o seu, e a sua intenção é trabalhar com preços elevados, a tecnologia contribui para que você tome a decisão de aumentar o seu preço com mais segurança, uma vez que você passa a ter uma visão mais ampla do que está sendo praticado no mercado.

Neste contexto, selecionamos cinco serviços online que são capazes de contribuir para organizar os processos da área de Inteligência da sua empresa. Confira:

1. Google Drive

O Google Drive é uma ferramenta disponível tanto online quanto para download que permite o armazenamento de arquivos na nuvem. Com ele, você salva documentos, vídeos e fotos em um sistema que pode ser acessado em qualquer lugar do mundo por meio de login e senha. O uso desta tecnologia é muito vantajoso para áreas de Inteligência, pois permite que todos os membros da equipe compartilhem arquivos, o que facilita a divisão de tarefas e a troca de informações nas etapas de coleta, análise e disseminação.

O Google Drive suporta mais de 40 tipos diferentes de formatos, ou seja, documentos dos mais diversos tipos podem ser armazenados, como word, ppt, pdf, jpg e avi. Praticamente todos os serviços oferecidos são gratuitos, com exceção da ampliação de espaço e da criação de e-mails personalizados, que são parte da versão paga.

2. Evernote

O slogan desta ferramenta resume sua função: “Capture o que está na sua mente”. Ou seja, o Evernote é um serviço destinado a fazer anotações, registrar ideias, criar lembretes e compartilhar tudo isso com seus colegas de trabalho. A ferramenta também permite guardar documentos e imagens.

Você pode salvar e organizar tudo em pastas, além de contar com um sistema de pesquisa que permite encontrar arquivos a partir das palavras anexadas. O Evernote é acessível também pelo celular para que seja possível criar ou verificar notas estando em qualquer lugar.

Com essa tecnologia, o trabalho de coleta de campo com possibilidade de disseminação em tempo real se torna realidade. Além disso, a possibilidade de registrar entrevistas com clientes de Inteligência e facilmente recuperá-las para garantir a precisão dos relatórios que serão entregues oferece mais um mecanismo de qualidade para os produtos gerados.

3. Trello

O Trello é um site que pode ser acessado por meio do navegador da internet sem a necessidade de qualquer instalação. Ele é extremamente recomendado para o gerenciamento dos produtos de Inteligência em produção na sua área, organizando tarefas de coleta e análise, especificando funções entre os membros, estipulando prazos, verificando o cumprimento e encerramento de tarefas e, essencialmente, criando subsídios para validação da produtividade de cada uma das etapas do processo.

O Trello tem uma característica muito visual, com quadros fáceis de localizar, assuntos divididos em colunas e a possibilidade de criar cartões e etiquetas coloridos para cada usuário, tornando a troca entre os colaboradores da área de Inteligência ainda mais precisa. Também há a versão paga da ferramenta: o Trello Gold permite que você salve até 250Mb de arquivos e oferece com wallpapers de alta resolução.

4. Arioflow

O Arioflow é um aplicativo dirigido à organização de formulários pelo meio digital. Ele é destinado justamente às empresas que querem se livrar do uso de papéis e passar a organizar e armazenar dados em um sistema. Além disso, essa ferramenta cria um sistema ágil de cadastramento de informações para a criação de novos documentos.

Desta forma, todo e qualquer fluxo de aprovação de produtos de Inteligência, numa relação entre coletores, analistas, coordenadores, gerente e até mesmo clientes é facilitado e impede atrasos sem geração de evidência clara. Junto a isso, a criação de formulários para o registro formal dos pedidos dos clientes de Inteligência, gerando indicadores para mensuração de solicitações, tempo médio de resposta, produtividade da área, entre outros, favorece a governança e o dimensionamento da área de Inteligência.

Outra grande vantagem de utilizar o Arioflow em sua área de Inteligência é que ele permite que o registro seja feito não apenas com letras e números, mas também por meio do uso de uma caneta digital. Assim, assinaturas e demais funções da escrita podem ser feitas como se você estivesse usando caneta e papel.

5. Taskmind

Este aplicativo, assim como o Trello, é destinado à administração de equipes por meio do gerenciamento de tarefas. Com ele, você pode registrar um novo produto de Inteligência, por exemplo, e então dividir as tarefas entre os membros da equipe e monitorar o andamento das atividades.

O programa ainda permite que os colegas conversem diretamente, facilitando a resolução de dúvidas, otimizando a comunicação interna e substituindo o uso de e-mails para esta função. O Taskmind oferece, ainda, um sistema inteligente de alerta, caso algum membro esteja acumulando tarefas, e sugere mudanças na organização para manter a equipe em equilíbrio. É possível ter acesso à ferramenta e fazer alterações pelo seu celular, mesmo estando offline, sendo tudo sincronizado quando o dispositivo se conectar à internet.