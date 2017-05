3 dicas para montar uma estratégia de Inteligência Competitiva

A Inteligência Competitiva é a melhor estratégia para conhecer a concorrência, os clientes e a sua própria empresa. Ao utilizar esse processo sistemático de transformação de dados é possível chegar ao conhecimento profundo do mercado e construir planejamentos que podem superar aqueles realizados pelos seus concorrentes. O desenvolvimento desse conhecimento tem como base informações coletadas e tratadas, agregadas pela Inteligência de Conteúdo no processo estratégico da empresa.

Conhecer melhor o ambiente em que estão inseridos os clientes, concorrentes, fornecedores, até mesmo o governo e, principalmente, a sua empresa, pode se traduzir em tomadas de decisão mais seguras e certeiras.

Por exemplo: sua empresa pode estar em um péssimo momento e somente depois de uma análise do cenário, levando em consideração todos os fatores envolvidos com a organização, você realmente percebe que está passando por um período ruim. E, neste caso, a Inteligência Competitiva também serve como um forte aliado. Combinada a outras soluções estratégicas, pode mudar a situação em que a sua empresa se encontra e, por meio do conhecimento, fazer com que sua marca cresça e direcione os seus esforços para a construção de ações ainda mais eficientes. Ou seja, o cenário em que a sua empresa se encontra e o posicionamento dos concorrentes e clientes pode, sim, ser crucial para melhores tomadas de decisões e possíveis mudanças em ações futuras.

Confira, a seguir, três pontos chaves que você deve levar em consideração na hora de montar uma estratégia de Inteligência Competitiva:

1. Formatar os tópicos-chave de inteligência

Esses tópicos são conhecidos também como key intelligence topics (KITs). Eles são a expressão das necessidades de Inteligência determinadas pelos gestores da sua empresa, definidos por sua intenção de aplicação nos negócios. Eles priorizam esforços da atividade de inteligência para os temas mais importantes para empresa, além de auxiliarem na própria construção da estratégia. Os KITs organizam o processo de inteligência, evitam custos e despesas com estratégias equivocadas e focam a inteligência justamente nas necessidades específicas dos gestores para que estes atinjam metas e objetivos. Segundo Jan Herring, presidente da Herring & Associates, uma consultoria de gestão especializada em questões de inteligência, existem três categorias de KIT:

Os tópicos de inteligência voltados a suportar as decisões operacionais ou estratégicas (strategic decisions and actions);

2. Definições dos KIQs

Para cada KIT devem ser determinadas as questões-chave de inteligência (denominadas key intelligence questions, ou KIQs). Elas são usadas pelos profissionais de Inteligência Competitiva para determinar quais técnicas de coleta ou análise serão usadas para produzir a inteligência necessária. Ao escolher as fontes é preciso levar em consideração questões como: relevância, confiabilidade e aquelas citadas pelos gestores. A partir disso, a coleta de informações pode ser prevista e podem ser resolvidos os problemas de inteligência levantados pelos próprios gestores.

3. Informações do ambiente externo e interno

Para construir uma estratégia de Inteligência Competitiva eficiente é preciso prestar atenção nas questões que envolvem tanto o ambiente externo quanto o interno. Uma empresa, para alcançar o conhecimento estratégico profundo, precisa saber a influência das informações geradas pelos consumidores e concorrentes, mas também compreender o que as informações geradas pela própria organização mostram.

A Inteligência Competitiva serve, então, para aperfeiçoar os planejamentos estratégicos do seu negócio, sejam eles para a área de marketing, comercial, de compras, entre outras, pois os dados gerados, quando transformados em informação, oferecem aos gestores a possibilidade de construir melhores planejamentos. E para organizar um planejamento estratégico fundamentado é necessário, claro, entender o ambiente que envolve a organização, tendo em mãos informações sobre as empresas concorrentes e sobre as expectativas e necessidades do consumidor.

Por último, não esqueça: estar alerta ao ambiente competitivo, fazer análises externas e internas mais complexas, utilizando a Inteligência Competitiva como guia, leva a sua empresa ao sucesso, pois reduz impactos negativos e potencializa construções assertivas e eficientes.

Anotou tudo?