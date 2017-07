12 questões de negócio e como usar a IC para resolvê-las

A Inteligência Competitiva (IC) é uma das melhores formas para resolver questões de negócio das mais diversas organizações. A realidade é que toda empresa que acompanha as movimentações do mercado consegue ter maior sucesso. Mas estar atento não significa apenas estar por dentro do que acontece com a concorrência, é preciso, ao mesmo tempo, estar atualizado sobre o desempenho da própria companhia.

Por meio de um processo de IC eficiente é possível monitorar as ações e oportunidades surgidas dos novos produtos ou serviços da sua companhia e ainda avaliar como os produtos dos competidores podem substituir os seus, por exemplo. Tudo para que a empresa esteja sempre preparada para encarar os desafios do mercado com facilidade e muita clareza, antecipando cenários e melhorando as tomadas de decisões.

Pensando nisso, selecionamos 12 questões de negócio que podem surgir no dia a dia de qualquer organização. Por meio da IC, saiba como resolvê-las:

1. Antecipar possíveis problemas

Solução: ao explorar os recursos da inteligência de dados é possível levantar informações relevantes sobre o mercado e também sobre a concorrência. Utilizando técnicas de análise crítica, por exemplo, é possível prever mudanças no cenário de atuação da empresa tornando real a possibilidade de antecipar possíveis problemas para a organização.

Resultado: a coleta e análise dos dados corretos permite que a empresa seja proativa e conheça as mudanças do mercado para, assim, antecipar possíveis problemas e construir soluções rápidas e eficientes, fortalecendo a sua atuação.

2. Prever tendências

Solução: para encarar as surpresas do mercado é preciso ter as armas certas. Por isso, hoje, os especialistas em IC acabam aprofundando seus conhecimentos no momento da análise de dados para que, ainda nessa fase do processo, a empresa possa reconhecer cenários e prever tendências.

Resultado: identificar o comportamento futuro da concorrência e até do público é a melhor forma de enfrentar a competitividade do mundo dos negócios. Ao prever tendências, a sua empresa pode avaliar as ações previstas, como uma campanha desenvolvida pela área de marketing, e avaliá-las antes de entrarem para o mercado para que sejam 100% eficientes e estejam de acordo com o que o público-alvo deseja.

3. Monitorar a concorrência e o mercado

Solução: você conhece a expressão “um olho no gato e outro no peixe”? Então, monitorar a concorrência e o mercado é isso: estar de olho nas movimentações dos seus concorrentes enquanto acompanha o mercado e tem uma visão macro sobre tudo que acontece nele. Por meio da IC é possível ter todas essas informações para melhores tomadas de decisões.

Resultado: uma empresa encontra situações competitivas tanto dentro do seu nicho de mercado quanto fora. Por isso, monitorar os movimentos e ações de cada um dos seus competidores diretos ou indiretos é importante. Ter uma visão macro e micro do que existe do lado externo do seu negócio permite que a sua empresa saia à frente das outras organizações e conquiste resultados mais positivos.

4. Gerar novas possibilidades de negócio

Solução: por meio do cruzamento de dados é possível encontrar informações relevantes sobre a própria empresa e também sobre a concorrência. É por isso que, ao contar com a ajuda de especialistas em Inteligência para uma análise profunda desses dados, podem surgir inúmeras possibilidades de gerar situações de negócio para a empresa.

Resultado: ao conhecer a fundo a sua empresa e também a forma como a concorrência se posiciona e age no mercado diversas oportunidades de negócio podem ser entrevistas. Isso porque o caminho certo para o sucesso está justamente na busca por melhores entregas de produtos e serviços para gerar experiências que resultam na conquista de novos leads, futuros clientes fiéis da sua marca.

5. Definir estratégias focadas no público-alvo

Solução: estar próximo dos concorrentes é essencial, mas saber a melhor forma de satisfazer os consumidores e oferecer entregas de valor é ainda mais primordial para o bom desempenho de um negócio no mercado. Por meio da inteligência de dados é possível monitorar os clientes e determinar as melhores estratégias para atrair, encantar e fidelizar o público-alvo.

Resultado: empresas que usam as redes de relacionamento, páginas na internet e mídias sociais para se comunicar com seus consumidores conseguem atingir melhores resultados ao conhecer o comportamento do seu público-alvo. Com essas informações em mãos é possível construir estratégias focadas e, por meio de um monitoramento eficiente, fazer com que cada retorno se torne uma grande oportunidade de negócio.

6. Detectar atividades fraudulentas com antecedência

Solução: o monitoramento pode ir além da busca por vantagem competitiva para as empresas. É possível monitorar informações não-estruturadas e externas à organização que, na maioria das vezes, não estão filtradas. Estamos falando da monitoria de informações em mercados que tratam da ilegalidade por meio do trabalho de inteligência. Por exemplo, quando é realizada a monitoria de mudanças ou novas tendências de fraudes que possibilitam a fraude bancária de uma maneira geral.

Resultado: uma empresa, seja do segmento bancário ou não, ao entender como as informações fraudulentas são coletadas, consumidas e disseminadas pode agir de maneira preventiva e não reativa, protegendo seus negócios e garantindo segurança para os clientes.

7. Enriquecer estratégias de marketing

Solução: o monitoramento em mídias sociais pode prever crises e criar cenários, mas além disso é capaz de enriquecer qualquer estratégia de marketing. A mineração de dados ajuda a extrair valor das interações nesses canais, seja para acompanhar a concorrência ou fidelizar clientes.

Resultado: a partir de informações coletadas durante as vendas, programas de pontos, SAC ou o monitoramento das mídias sociais, você consegue traçar o perfil dos seus clientes. O fluxo dessas informações, quando analisado, gera visões em tempo real e também recomendações estratégicas para os negócios. É possível encontrar oportunidades de negócio, assim como definir os melhores dias para fazer uma promoção ou oferecer o produto certo para o consumidor, no momento certo, e ainda transformar os clientes em defensores da marca.

8. Precificação de produtos e serviços

Solução: por meio de uma ferramenta focada em IC é possível analisar preços de voos, hotéis e pacotes de viagens em geral. São usados algoritmos capazes de ajudar na assimilação de informações e em previsões de cenários, além de baratear processos, diminuindo, assim, o valor final de produtos e serviços.

Resultado: ao monitorar os preços de outros sites de ofertas de hotéis e comparar com os preços disponíveis na agência, os gerentes de produto da empresa têm uma pauta mais efetiva, pois eles conseguem ligar para um hotel específico e negociar melhores preços. A formação de preços passa a ser baseada nos valores de mercado, deixando de ser feita apenas por custeio.

9. Estar à frente da concorrência nas compras para o governo

Solução: uma alternativa interessante para a sua empresa pode estar na venda para o Governo, considerando que ele é o maior comprador do país. Com a IC é possível é possível realizar o monitoramento, principalmente para os orçamentos públicos, nos portais de transparência e nos portais de compras para mapear o seu nicho de mercado, analisar os possíveis concorrentes, conhecer os seus adversários em potencial e verificar o que eles estão propondo ao órgão licitante e, a partir disso, determinar a melhor proposta, que atenda aos interesses do órgão para, assim, colher resultados positivos no final. É possível, também, fazer um mapeamento da situação financeira para obter referências comerciais e realizar uma análise de risco.

Resultado: a empresa está preparada para encarar um processo de contratação feito por licitação e saber que esse é apenas o primeiro passo para se chegar ao êxito, sem desperdício de dinheiro, obtendo lucro. Agora, é possível ter uma noção macro do mercado de ingresso e conhecer a fundo as melhores oportunidades oferecidas por ele de acordo com o seu negócio.

10. Antecipar movimentos regulatórios

Solução: as atitudes tomadas pelo governo podem influenciar diretamente nas ações de uma empresa. Por meio da Inteligência Regulatória é possível compreender e realizar uma análise profunda sobre o que foi levantado nas conversas com o governo.

Resultado: a organização fica por dentro do cenário de competição entre empresas de um mesmo segmento (ou de áreas diferentes que possuem um mesmo público consumidor), antecipando possíveis movimentações governamentais com o objetivo de evitar perdas e formular planos de negócio melhores.

11. Identificar normativas de órgãos reguladores que podem impactar a empresa

Solução: apoiar-se em uma tecnologia que permite varrer todos os sites de órgãos reguladores, incluindo diários oficiais, para então alertar o cliente sobre possíveis normativas de interesse. A partir de machine learning (técnica de IA), o software aprende sobre quais normativas interessam de forma automática a partir das validações realizadas pelo cliente.

Resultado: evitar que o cliente fira compliance, garantindo o monitoramento de todas as normativas de interesse. Dessa forma, a empresa reduz o número de multas em função de falta de aderência às normas.

12. Identificar projetos de lei em tramitação que impactem a empresa e probabilidade de aprovação

Solução: monitoramento automático dos sites da Câmara e Senado, assembleias estaduais e câmaras municipais de vereadores para a identificação de projetos de lei que impactem determinado setor e empresa específica. Algoritmos de IA calculam o impacto do projeto de lei na empresa, em especial a probabilidade daquele projeto ser aprovado. Histórico de votação, perfil do parlamentar, posição dinâmica da bancada, entre outras variáveis são levadas em consideração para esta análise.

Resultado: antecipar possíveis projetos com chances reais de aprovação e que possam impactar a empresa. Assim, a empresa reduz o número de projetos com impactos relevantes no negócio anualmente.