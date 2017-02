10 maneiras de usar a Inteligência Competitiva na sua empresa

No universo corporativo, conhecer os contextos em que o país e o mundo se encontram – tanto em nível político quanto econômico, social e tecnológico – é essencial para a fundamentação de boas estratégias de negócio. A má interpretação ou o desconhecimento dessas circunstâncias pode levar a decisões equivocadas, muitas vezes sem volta, afetando o futuro de uma empresa. Por isso, transformar dados dispersos em um diferencial competitivo pode ser crucial para a construção de um bom planejamento e, consequentemente, para o bom desempenho da sua marca no mercado.

A inteligência das empresas consiste, principalmente, na acumulação e interpretação de conhecimentos variados. Dentro desse cenário, a Inteligência Competitiva é uma das principais abordagens aplicadas dentro de uma organização, adotada por aquelas que desejam melhorar a capacidade de saber o que acontece no seu entorno (e, assim, detectar os sinais do mercado). Quem atua com essa prática consegue realizar a coleta e a análise de informações do ambiente externo com a proposta de apoiar as decisões estratégicas da empresa, prevenindo surpresas e favorecendo a previsão de tendências.

E a informação, cada vez mais acessível devido aos meios digitais, permite que as empresas cruzem dados relevantes para os negócios, garantindo o conhecimento daquilo que ocorre no mercado e preparando a marca para a competitividade. Porém, de nada adianta se você não souber usar a Inteligência Competitiva, ou seja, aplica-la para interpretação das informações (e se não souber também quais as soluções que podem ajudar você nesse processo). Então, confira nossas dicas e veja 10 maneiras de usar a Inteligência na sua empresa:

Identificar questões relevantes para a empresa

Para estabelecer as melhores estratégias de negócio é preciso saber o que ocorre dentro da sua organização, mas também (com a mesma importância) com o ambiente que existe ao seu redor. Só assim torna-se possível o aperfeiçoamento do seu planejamento. Por isso, é importante identificar as principais questões que norteiam a competitividade do mercado em que a sua empresa está inserida, como investimentos em tecnologia, ampliações de produtos, novos conceitos de marketing, entre outras. E, assim, você inicia o processo de aplicação da inteligência nas estratégias da sua marca.

Interpretar informações e o contexto competitivo com o objetivo de competir nas melhores condições

Para competir com os melhores dentro do seu nicho e sair à frente da concorrência nas negociações é preciso estar atento às movimentações das empresas ao seu redor. Cada passo dado pelo concorrente pode sugerir novas oportunidades para a sua empresa. Porém, isso só será possível se você tiver ferramentas (como a da Plugar) que trabalham com a captura de dados, em conjunto com o conhecimento teórico e prático de diversos especialistas em inteligência competitiva, para identificar o que precisa ser antecipado e decidido e reagir rapidamente às mudanças no ambiente externo.

Portanto, depois de identificar e compreender as necessidades do seu negócio, deposite as suas fichas na interpretação dessas informações. Assim, o processo de mapeamento estratégico da sua empresa, realizado com o auxilio de plataformas de análise de dados, será mais completo e objetivo, rendendo maiores lucros.

Fazer o detalhamento dos dados e informações

A Inteligência Competitiva dentro de uma empresa leva ao conhecimento do mercado e à interpretação de questões relevantes para o seu negócio. Mas para que essas práticas façam a diferença dentro da organização, é necessário que os dados e informações (levantados anteriormente) sejam detalhados e analisados.

A maneira mais eficiente para chegar a esse detalhamento e ao resultado esperado – que compila diversos dados importantes para a empresa estabelecer as melhores estratégias – é por meio do uso de ferramentas que desenvolvem soluções de entrega e análise de informações totalmente personalizadas para atender às necessidades de gestão de cada cliente. Ou seja, que realmente realizam a aplicação de Inteligência no seu negócio.

Inserir os conhecimentos adquiridos nas estratégias

Os dados coletados e detalhados devem passar por uma espécie de peneira, que filtra o que pode ser relevante para o seu negócio. No entanto, se a sua empresa chegar a essas informações e não souber aplica-las em estratégias eficazes, que ajudem a melhorar o planejamento e a realização de ações efetivas para a marca, será um tempo perdido. Portanto, reconheça a função dos especialistas em Data Intelligence, que atuam em conjunto com ferramentas de monitoramento e transformam o que poderia passar despercebido em informação inteligente para a sua empresa.

E acredite: a Inteligência Competitiva da sua empresa só vai vigorar e funcionar se a equipe de gestão tiver em mãos as informações certas para a construção dos melhores planos para o seu negócio.

Elaborar decisões eficientes

Ao aplicar a Inteligência Competitiva na sua empresa, aquelas decisões que antes eram difíceis de serem tomadas, como o planejamento de uma grande campanha ou até mesmo aquelas que seus executivos precisam tomar recorrentemente, como pequenas negociações com cliente, passam a ser construídas com conhecimento do mercado e, por isso, tornam-se mais fáceis de serem aplicadas. Dessa forma, os riscos são reduzidos e as boas oportunidades se apresentam com maior frequência.

Identificar em tempo hábil oportunidades e ameaças

Ao realizar o monitoramento do que acontece no ambiente externo, é possível fazer o controle das movimentações e das ações que cercam o seu negócio. Se uma empresa do mesmo segmento que a sua apresenta pesquisas, resultados e campanhas diferenciadas, mas que trabalham com conceitos parecidos com os seus, você deve em tempo hábil identificar essas questões e ter acesso aos motivos delas existirem e fazerem sucesso (ou não). Assim, as suas estratégias de negócio serão eficientes ao ponto de gerar oportunidades para a empresa e eliminar qualquer tipo de ameaça dos concorrentes.

Gerar valor compartilhado: benefícios além do valor material ou monetário

Para uma empresa ter sucesso não basta somente aplicar a Inteligência Competitiva, é preciso aprender com as soluções estabelecidas a partir dos dados e informações levantados e analisados. Os colaboradores de uma organização devem ser orientados para pensar de maneira inteligente em cada uma das relações com os clientes, seja no momento de construir uma estratégia (algo que é feito internamente) ou nos processos de negociação (externos). Eles precisam, então, conhecer a empresa a fundo, ter em mente os pilares que movem a instituição e também uma visão sistêmica do negócio, para atuar de forma multidisciplinar e levar benefícios para a empresa que vão além do valor material ou monetário, que giram em torno do conhecimento.

Gerar ações de acordo com o perfil da empresa

A vontade em qualquer empresa é gerar insights positivos que potencializem o interesse das pessoas em conhecer e consumir os produtos e/ou serviços e aumentem os lucros. Para chegar a tal nível e se manter competitivo e lucrativo, é preciso que além dos dados inteligentes, cruciais para as tomadas de decisões, e da aposta no controle das movimentações do mercado, as empresas utilizem essas informações para efetivamente buscar as melhores soluções para a marca. A partir do monitoramento e da aplicação desses dados nas estratégias de negócio, é possível que ações diferenciadas e específicas para o seu perfil de negócio sejam implantadas.

Conhecer os pontos fracos e fortes das empresas e da sua própria organização

O controle das movimentações do mercado permite uma melhor previsão das ações dos concorrentes e, consequentemente, a construção das melhores estratégias para o seu negócio. Quando se aplica a inteligência nos dados coletados, é possível prever as mudanças do seu setor de atuação. Os pontos fracos e fortes de qualquer empresa aparecem (assim como os da sua própria organização) e, com essas informações em mãos, é possível construir estratégias para o seu negócio com maiores chances de acerto.

Ter uma estrutura de negócio que permita a construção de estratégias eficazes

Ao apostar no controle e análise das ações de outras empresas é possível aumentar o custo-benefício de cada decisão dentro da sua própria organização. Ao agir proativamente e reagir às movimentações do seu nicho, você trabalha com muito mais eficiência e percebe possibilidades de negócio antes dos seus concorrentes, tendo a chance de conquistar maiores lucros e espaço no mercado. Além disso, com um modelo de gestão seguro e estruturado alinhado às intenções da empresa, é possível construir ações que condizem tanto com as características da sua marca quanto com as possibilidades oferecidas e existentes no mercado naquele momento.

Ou seja, são diversos os benefícios para quem usa a Inteligência Competitiva na sua organização. Contate a Plugar e saiba a melhor maneira de investigar todas as fontes de dados disponíveis relacionados à sua empresa e às intenções do seu negócio!